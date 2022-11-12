زلزال قوته 6.9 على مقياس ريختر يضرب فيجي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وقوع " اليوم السبت، زلزالا بلغت قوته 6.9 درجات بحسب مقياس ريختر، وقع على بعد 399 كيلومترا إلى الغرب-الشمال الغربي من سوفا في فيجي وعلى عمق 587.2 كيلومترا وأعلن نظام الإنذار الأميركي من أمواج تسونامي أنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج تسونامي في أعقاب الزلزال.