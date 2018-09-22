وفاة نحو مئة شخص بالكوليرا في شمال شرقي نيجيريا

قضى نحو مئة شخص في الأسبوعين الماضيين بعد انتشار وباء الكوليرا في شمال شرقي نيجيريا الذي يشهد حركة تمرد تخوضها حركة بوكو حرام، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.
وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في أبوجا انه "تم إحصاء 3126 حالة في ولايتي يوبي وبورنو"، مشددا على أن الوباء حصد "97 قتيلا" في الولايتين.
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تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
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