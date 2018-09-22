وفاة نحو مئة شخص بالكوليرا في شمال شرقي نيجيريا

قضى نحو مئة شخص في الأسبوعين الماضيين بعد انتشار وباء الكوليرا في شمال شرقي نيجيريا الذي يشهد حركة تمرد تخوضها حركة بوكو حرام، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في أبوجا انه "تم إحصاء 3126 حالة في ولايتي يوبي وبورنو"، مشددا على أن الوباء حصد "97 قتيلا" في الولايتين.