زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا

قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجة وقع قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية فى إقليم مالوكو، واستبعدت احتمال حدوث موجات مد تسونامى، حسبما نقلت موقع "الشرق" الإخبارى.

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومتراً.

والأحد الماضى، ضرب زلزال جديد إقليم "بابوا" الكائن في أقصى شرق إندونيسيا وتحيط به العديد من الجزر والنصف الغربي من جزيرة " نيو غينيا " .