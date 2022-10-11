ارتفاع حصيلة وفيات الإعصار إيان في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية عن ارتفاع حصيلة وفيات الإعصار إيان حيث بلغ عدد الوفيات 107 مع توقعات بزيادة تلك الأعداد، وقد سقطت الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى في فلوريدا، وقد ضرب الإعصار جنوب شرق الولايات المتّحدة الأمريكية أواخر شهر سبتمبر الماضي وأصبح أحد أعنف الأعاصير في التاريخ الأمريكي الحديث.