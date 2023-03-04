ثلاث هزات أرضية تضرب جنوب تركيا دون أضرار

ضربت ثلاث هزات أرضية تتراوح شدتها بين 4 و 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، عدة مناطق جنوب وجنوب شرق تركيا.وجاءت الهزات الثلاث بعمق يتراوح بين 7 و7.23 كيلومترات، دون أن تتسبب بأضرار مادية أو بشرية.وفي السادس من شباط الماضي، ضرب زلزالان جنوب تركيا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة آلاف الأشخاص، إضافة إلى إلحاق دمار هائل بالممتلكات.