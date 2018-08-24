زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بيرو

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر، جنوب غرب بيرو.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الزلزال وقع الساعة 0904 بتوقيت جرينتش، على عمق 5ر609 كيلومتر وعلى بعد 138 كيلومترًا جنوب غرب مدينة ايبيريا.
ولم تصدر على الفور أي تقارير عن الأضرار أو الخسائر المحتملة. وكان زلزال بلغت قوته 1ر7درجة على مقياس ريختر ضرب في شهر يناير الماضي ساحل جنوب بيرو، أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 65 آخرين
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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