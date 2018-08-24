زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بيرو

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر، جنوب غرب بيرو.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الزلزال وقع الساعة 0904 بتوقيت جرينتش، على عمق 5ر609 كيلومتر وعلى بعد 138 كيلومترًا جنوب غرب مدينة ايبيريا.

ولم تصدر على الفور أي تقارير عن الأضرار أو الخسائر المحتملة. وكان زلزال بلغت قوته 1ر7درجة على مقياس ريختر ضرب في شهر يناير الماضي ساحل جنوب بيرو، أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 65 آخرين