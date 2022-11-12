إنقاذ 211 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار في الكويت

أفادت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء الكويتي بإنقاذ 211 شخصا احتجزتهم مياه الأمطار خلال هطولها، على مختلف المحافظات.

وأشارت الإدارة إلى وقوع حوادث تصادم مركبات وحرائق محولات للكهرباء وكوابل أرضية وسقوط اشجار دون أي إصابات تذكر. ووفق ما نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، تعاملت فرق الإطفاء مع 147 بلاغا أهمها عن تجمعات لمياه الأمطار في سراديب بعض المنازل، مشيرة إلى إنقاذ عدد من الأشخاص المحتجزين في مركباتهم في بعض الطرق.