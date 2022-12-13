زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة مالوكو شرق إندونيسيا.

وأفاد بيان صادر عن وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومتر من مدينة ماسوهي بمقاطعة مالوكو، وعلى عمق 40 كيلومتر تحت سطح البحر.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.