زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر يهزّ إقليم بدخشان في أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان، اليوم الإثنين.وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع مركز الزلزال على بعد 32 كم من منطقة جرم الواقعة بالإقليم، وعلى عمق 103.1 كم.

وأشارت الهيئة إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.