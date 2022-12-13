مصرع 7 أشخاص في عاصفة ثلجية غربي بوليفيا

قال مسؤولون بوليفيون، الاثنين، إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم، بعد سقوط سقف عليهم؛ نتيجة لعاصفة ثلجية غربي بوليفيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، مساء الاثنين، وقعت الحادثة أثناء حضور الـ7 أشخاص لحفل تخرج مدرسي، ثم فوجئوا بسقوط السقف؛ نتيجة عاصفة شديدة في سانتياغو دي باتشاريا، وهي منطقة ريفية صغيرة في السهول المرتفعة في بوليفيا.