إنقاذ طاقم سفينة صيد في أستراليا بعد اصطدامها بسمكة وزنها 7

نجح رجال الإنقاذ في إنقاذ طاقم سفينة صيد قبالة الساحل الشرقي لأستراليا بعد أن اصطدمت سمكة "بلاك مارلن" تزن 70 كيلوجراما بمحركها وأحدثت ثقبا به.

وقال ربان سفينة الصيد الخاصة التي يبلغ طولها 7ر6 متر إن الطاقم قام باصطياد السمكة في حوالي الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد عندما استدارت السمكة واصطدمت بالسفينة التي كانت على بعد حوالي 32 كيلومترا قبالة تورا هيد في جنوب نيو ساوث ويلز. وأضاف: "كنا نقاتلها وانعطفت واصطدمت بالمحرك .. لقد حدث ذلك بسرعة كبيرة".