فرنسا تتخلص من مئات الآلاف من الطيور لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور
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فرنسا تتخلص من مئات الآلاف من الطيور لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور

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العرب اليوم - فرنسا تتخلص من مئات الآلاف من الطيور لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور

الطيور
باريس ـ العرب اليوم

فرنسا تتخلص من مئات الآلاف من الطيور لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور

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فرنسا تتخلص من مئات الآلاف من الطيور لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور فرنسا تتخلص من مئات الآلاف من الطيور لمواجهة تفشي إنفلونزا الطيور



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