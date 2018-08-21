حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الثلاثاء
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حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الثلاثاء

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العرب اليوم - حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الثلاثاء

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية
الرياض - العرب اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كما تنشط الرياح السطحية على شرق المملكة ووسطها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الثلاثاء حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الثلاثاء



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حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الثلاثاء حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية الثلاثاء



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