زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة بوكيدنون في الفلبين

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفوليكس) أن زلزالا قوته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مقاطعة بوكيدنون ، جنوب العاصمة مانيلا ، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.