المياه تغمر أكبر مدن نيوزيلندا وسط هطول الأمطار بغزارة

غمرت مياه الفيضانات المنازل والشوارع كافة أنحاء أوكلاند أكبر مدن نيوزيلندا اليوم الجمعة، فيما استجابت جميع عربات الإطفاء في المدينة لنداءات الطوارئ.

وحذرت هيئة الدفاع المدني سكان أوكلاند، التي يقطنها 6ر1 مليون نسمة، للاحتماء داخل منازلهم أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

وذكر المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي أن أجزاء من أوكلاند هطلت بها كمية من الأمطار توازي نحو 80 % من معدل الأمطار الطبيعي خلال الصيف.