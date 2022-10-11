مصرع شخصين فى السلفادور بعد انهيار جدار بسبب عاصفة جوليا

تسببت العاصفة الاستوائية جوليا في هطول أمطار غزيرة أثناء مرورها عبر السلفادور وتشير التقارير الأولية إلى وفاة شخصين بسبب انهيار جدار في منزل في حي إل سنترو ببلدية جواتاجياجوا بمقاطعة مورازان.