مصرع شخصين فى السلفادور بعد انهيار جدار بسبب عاصفة جوليا
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مصرع شخصين فى السلفادور بعد انهيار جدار بسبب عاصفة جوليا

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العرب اليوم - مصرع شخصين فى السلفادور بعد انهيار جدار بسبب عاصفة جوليا

العاصفة الاستوائية
واشنطن ـ العرب اليوم

تسببت العاصفة الاستوائية جوليا في هطول أمطار غزيرة أثناء مرورها عبر السلفادور وتشير التقارير الأولية إلى وفاة شخصين بسبب انهيار جدار في منزل في حي إل سنترو ببلدية جواتاجياجوا بمقاطعة مورازان.

 

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مصرع شخصين فى السلفادور بعد انهيار جدار بسبب عاصفة جوليا مصرع شخصين فى السلفادور بعد انهيار جدار بسبب عاصفة جوليا



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