السعودية تحذر مواطنيها فى كوريا الجنوبية من إعصار هينامنور
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السعودية تحذر مواطنيها فى كوريا الجنوبية من إعصار هينامنور

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العرب اليوم - السعودية تحذر مواطنيها فى كوريا الجنوبية من إعصار هينامنور

إعصار هينامنور
الرياض - العرب اليوم

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا الجنوبية، المواطنين والمبتعثين، مع اقتراب إعصار هينامنور، وحددت رقماً هاتفياً للاتصال بها في حالات الطوارئ.وفق واس.

 

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السعودية تحذر مواطنيها فى كوريا الجنوبية من إعصار هينامنور السعودية تحذر مواطنيها فى كوريا الجنوبية من إعصار هينامنور



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