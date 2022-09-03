السعودية تحذر مواطنيها فى كوريا الجنوبية من إعصار هينامنور

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا الجنوبية، المواطنين والمبتعثين، مع اقتراب إعصار هينامنور، وحددت رقماً هاتفياً للاتصال بها في حالات الطوارئ.وفق واس.