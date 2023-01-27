مقتل وفقدان 33 شخصاً في مدغشقر جراء العاصفة المدارية تشينيسو

أكد مكتب إدارة المخاطر والكوارث التابع لحكومة مدغشقر إن 16 شخصا لقوا حتفهم وفُقد 17 آخرون نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت عقب وصول العاصفة المدارية تشينيسو إلى اليابسة في البلاد.