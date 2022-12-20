 تعطيل خدمات القطارات وانقطاع التيار الكهربائى في طوكيو بسبب الثلوج الكثيفة

تسبب تساقط الثلوج شمال غرب العاصمة اليابانية “طوكيو” في تقطع السبل بمئات المركبات خلال الليل على الطرق السريعة ، في حين تعطلت خدمات القطارات المحلية وانقطاع التيار الكهربائي منذ صباح الثلاثاء.