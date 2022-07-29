أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 8 أشخاص على الأقل في أعقاب هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات هائلة، في شرق ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، مرجحة ارتفاع حصيلة الضحايا وحسب "فرانس برس"، قال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير إن هذه هي "أسوأ فيضانات في التاريخ تتعرض لها الولاية"، واصفا إياها بأنها "مدمرة ومميتة" وأضاف: "في الوقت الحالي، أعتقد أنني أستطيع تأكيد ما لا يقل عن 8 وفيات، لكن يبدو أن هذا الرقم يتزايد ساعة بساعة" وأشار إلى أن عدد المفقودين غير معروف بسبب عدم إمكانية الوصول إلى مناطق معينة بسبب التيارات القوية.