زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، في بيان اليوم، أن مركز الزلزال كان على بعد 190 كيلومترا جنوب غربي منطقة "انجانو" بإقليم /بنجكولو/، وعلى عمق 10 كيلومترات، لافتة إلى أنها لم تصدر أي تحذيرات من وقوع أمواج مد عاتية /تسونامي/.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.