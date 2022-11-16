زلزال بقوة 56 درجات يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا
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زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا

مقياس ريختر
سومطرة ـ العرب اليوم

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، في بيان اليوم، أن مركز الزلزال كان على بعد 190 كيلومترا جنوب غربي منطقة "انجانو" بإقليم /بنجكولو/، وعلى عمق 10 كيلومترات، لافتة إلى أنها لم تصدر أي تحذيرات من وقوع أمواج مد عاتية /تسونامي/.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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زلزال بقوة 56 درجات يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا زلزال بقوة 56 درجات يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا



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