13 قتيلا بسبب ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند

أعلنت الشرطة النيوزلندية، ارتفاع عدد ضحايا ثورة بركان جزيرة وايت آيلاند، إلى 13 قتيلا ومصاب واحد، بعد تلاشي الآمال في العثور على الثمانية المفقودين.