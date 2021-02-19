هزة أرضية تضرب مصر بقوة 4.6 ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر هزة أرضية فى جنوب غرب الصحراء الغربية بقوة 4.6 على مقياس ريختر وكشف المعهد في بيان له، أن الهزة الأرضية كانت على بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل، حيث حدثت في الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم يرد للمعهد أى بلاغ عن حدوث إصابات او خسائر مادية حتى الأن جراء تلك الهزة وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده، مهما كانت قوته.