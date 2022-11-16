هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب شمال شرقي الإكوادور

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، بلدة /بالورا/ شمال شرقي الإكوادور.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن مركز الهزة كان على عمق 178.4 كيلومتر.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

يذكر أن الإكوادور التي تتعرض باستمرار للزلازل لوجودها على حدود صفائح "نازكا"، شهدت في أبريل 2016 زلزالا بقوة 7.8 درجات، أدى إلى تدمير قرى في مقاطعتي /منابي/ و/ايزميرالداس/ الساحليتين، وأسفر عن مقتل 673 شخصا.