الصين تجدد إنذارا باللون البرتقالي بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين، اليوم الخميس، إصدار إنذار باللون البرتقالي لدرجات الحرارة المرتفعة بسبب استمرار موجة ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في العديد من مناطق البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال المركز إن درجات الحرارة في أجزاء من شنشي وهوبي وسيتشوان وتشونجتشينج وجيانجسو وآنهوي وتشجيانج قد تتجاوز 40 درجة مئوية.