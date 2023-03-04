نزوح نحو 41 ألف شخص في ماليزيا بسبب الفيضانات ومقتل 4 أشخاص

أكدت السلطات الماليزية ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار التي اجتاحت عدة ولايات على مدار الأيام القليلة الماضية إلى 4 أشخاص، فضلا عن نزوح نحو 41 ألف شخص.

وذكرت الشرطة الماليزية - حسبما نقلت قناة (فرنسا 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت - أن حالة الوفاة الأحدث التي تم تسجيلها هي لمرأة تبلغ من العمر 68 عاما لقيت مصرعها غرقا بالقرب من منزلها الذي غمرته مياه الفيضان بعدما غادرت مركز إجلاء في مقاطعة "سيغمات" بولاية "جوهر" الواقعة جنوبي البلاد