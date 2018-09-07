حالة الطقس المتوقعة الجمعة في المملكة العربية السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدي الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق "جازان ،عسير ،الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة، تمتد إلى منطقة حائل ومرتفعات منطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك"، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة وطقس رطب على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة15 - 35كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.