حالة الطقس المتوقعة الجمعة في المملكة العربية السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدي الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق "جازان ،عسير ،الباحة ، مكة المكرمة و المدينة المنورة، تمتد إلى منطقة حائل ومرتفعات منطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك"، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة وطقس رطب على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء منها.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة15 - 35كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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