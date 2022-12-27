مصرع شخص وتضرر 27 قارب صيد بسبب سوء الأحوال الجوية في إندونيسيا
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مصرع شخص وتضرر 27 قارب صيد بسبب سوء الأحوال الجوية في إندونيسيا

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العرب اليوم - مصرع شخص وتضرر 27 قارب صيد بسبب سوء الأحوال الجوية في إندونيسيا

الرياح القوية
جاكرتا ـ العرب اليوم

أفادت وكالة تخفيف الكوارث فى منطقة باميكاسان بجاوة الشرقية الإندونيسية اليوم الثلاثاء، بأن شخصا لقى مصرعه وتضرر 27 قارب صيد جراء الأمواج العاتية والرياح القوية التى ضربت المنطقة فى الأيام الماضية.

 

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مصرع شخص وتضرر 27 قارب صيد بسبب سوء الأحوال الجوية في إندونيسيا مصرع شخص وتضرر 27 قارب صيد بسبب سوء الأحوال الجوية في إندونيسيا



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