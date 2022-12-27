مصرع شخص وتضرر 27 قارب صيد بسبب سوء الأحوال الجوية في إندونيسيا

أفادت وكالة تخفيف الكوارث فى منطقة باميكاسان بجاوة الشرقية الإندونيسية اليوم الثلاثاء، بأن شخصا لقى مصرعه وتضرر 27 قارب صيد جراء الأمواج العاتية والرياح القوية التى ضربت المنطقة فى الأيام الماضية.