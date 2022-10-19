زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب الفلبين

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة "دافاو ديل سور" جنوبي البلاد اليوم الأربعاء، وشعر به السكان في المناطق القريبة.

وأوضح المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي أس- سي بي إن" الفلبينية - أن الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 6 كيلومترات جنوب غربي بلدة ماتاناو، وعلى عمق كيلومتر واحد، وشعر به سكان مدينتي دافاو وجنرال سانتوس.

ولم يتم بعد تسجيل وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.