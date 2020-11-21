إسرائيل تغرق بمياه السيول والفيضانات

تعرضت العديد من المدن الإسرائيلية للغرق بسبب السيول والفيضانات التي عمت الشوارع والميادين وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم السبت،أن الأمطار اشتدت ليلًا في إسرائيل وتسببت في فيضانات كثيرة وتساقطت الثلوج وتابعت الصحيفة أنه خلال النهار تضعف الأمطار تدريجيًا وتركز على الشمال والسهل الساحلي الشمالي ، تم إغلاق مسارات المشي بسبب الطقس. وأفادت "يديعوت" أنه بسبب الفيضانات على الطريق ، وجهت الشرطة حركة المرور من شارع روكاح في تل أبيب إلى طرق بديلة كما كانت هناك فيضانات في شارعي هربرت صموئيل وألنبي.

وأضافت الصحيفة أن قوات الإنقاذ عملت في العديد من النقاط الساخنة لإنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات وتم تسجيل فيضانات غزيرة في مدينة الطيبة ، حيث قال أحد السكان المحليين أنهم لا يمكننا مغادرة المنازل وهناك 3000 شخص بهذه المدينة وفي غضون ذلك ، أعلنت هيئة الطبيعة والمتنزهات في إسرائيل إغلاق طريق شلال زافيتان في محمية يهودا أمام المتنزهين بسبب الطقس.

وحذرت سلطة الطبيعة والمتنزهات من الفيضانات ، وتم إغلاق جميع مسارات المشي والهبوط من قمم الجبال في صحراء يهودا ظهرًا. كما تم إغلاق الممرات في محمية ناحال برات وفي سياق متصل شهدت إسرائيل بداية الشهر الجاري أمطار غزيرة تسببت في أضرار بالغة أدت إلى إعلان الطوارئ والإغلاق بعد ان اغرقت الفيضانات عدة شوارع في تل ابيب ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن الطقس العاصف الذي ضرب إسرائيل تسبب في فيضانات في أشدود وغرقت عدة سيارات في المياه.