زلزال بقوة 7.2 درجة في شمال اليابان يتسبب في موجة تسونامي

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا وقع في شمال البلاد، اليوم السبت، وضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر.وأشارت الهيئة إلى أن القوة المبدئية للزلزال الذي وقع في مقاطعة مياجي شمال شرق البلاد تبلغ 7.2 درجة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأفادت الهيئة أنه عقب الزلزال الذي ضرب شمال شرقي اليابان، تم تعليق حركة القطارات السريعة. كما تم إخلاء حوالي 200 مبنى سكني.​وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال يعتبر من الدرجة "الكبيرة" التي تحدث نحو 18 مرة سنويا، وأكدت على احتمالية حدوث تسونامي مدمر، خصوصا أن الزلزال حدث في منطقة محاذية للسواحل.