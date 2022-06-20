الصين تصدر أشد إنذار للتحذير من السيول الجبلية
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الصين تصدر أشد إنذار للتحذير من السيول الجبلية

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العرب اليوم - الصين تصدر أشد إنذار للتحذير من السيول الجبلية

بكين - العرب اليوم

أصدرت السلطات الصينية أول إنذار باللون الأحمر لهذا العام من السيول الجبلية المحتملة فى أجزاء من البلاد.

 

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الصين تصدر أشد إنذار للتحذير من السيول الجبلية الصين تصدر أشد إنذار للتحذير من السيول الجبلية



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