أفاد تقرير للمجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث بالفلبين أن إعصار "نالغي" الإستوائي الذي اجتاح البلاد، أثر في أكثر من 5,56 مليون شخص وألحق ضررا بقيمة 206,9 مليون دولار.

وقال المجلس إن 356,2 ألف نازح لا يزالون متواجدين في 128 مركزا للإجلاء. وأدى الإعصاء إلى مقتل 160 شخصا على الأقل وإصابة 146 بجروح مختلفة، فيما لا يزال 29 شخصا في عداد المفقودين. وسجلت 13 منطقة فلبينية وقوع أكثر من 1,6 ألف حادث ناتج عن الإعصار، وبينها الفيضانات والانهيارات الطينية. وتقدر الأضرار التي لحقت بالزراعة المحلية بـ 111,9 مليون دولار.