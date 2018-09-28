زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب سولاويسي في إندونيسيا ولا إنذار من أمواج مد

ضرب زلزالاً جزيرة سولاويسي اليوم الجمعة، دون إنذار من أمواج مد (تسونامي).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة ووقع على عمق 18 كيلومترًا تقريبًا.

بذكر أن إندونيسيا تقع في منطقة "حلقة النار" بالمحيط الهادئ التي تكثر فيها الزلازل، حيث ضربها زلزالاً عام 2004 تسبب في مقتل 226 ألف شخص، منهم أكثر من 120 ألفًا في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.