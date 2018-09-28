زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب سولاويسي في إندونيسيا ولا إنذار من أمواج مد

ضرب زلزالاً جزيرة سولاويسي اليوم الجمعة، دون إنذار من أمواج مد (تسونامي).
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة ووقع على عمق 18 كيلومترًا تقريبًا.
بذكر أن إندونيسيا تقع في منطقة "حلقة النار" بالمحيط الهادئ التي تكثر فيها الزلازل، حيث ضربها زلزالاً عام 2004 تسبب في مقتل 226 ألف شخص، منهم أكثر من 120 ألفًا في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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