ارتفاع عدد ضحايا إعصار «إيان» في فلوريدا إلى 42 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا إعصار "إيان" في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 42 شخصا، وهو يواصل سيره نحو ساحل كارولينا، بعد تدميره جزءا كبيرا من سواحل فلوريدا خلال اليومين الماضيين.