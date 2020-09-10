هزة أرضية تضرب شرم الشيخ

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الاقليمى بأسوان والتابعة للمعهد صباح يوم الخميس الموافق 10/09/2020 هزه ارضيه في منطقة البحر الأحمر جنوب رأس محمد وعلى بعد 10 كم جنوب مدينه شرم الشيخ و 77 كم شمال شرق مدينة الغردقة وأوضح القاضي، أن الهزة وقعت في العاشرة صباحا و ٤٠ دقيقة، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 27.81 شمالا ، وخط الطول 34.25 شرقا، وعمق 14.6 كم.