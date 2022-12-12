عاصفة بالمحيط الهادئ تقطع التيار الكهربائي بمناطق في كاليفورنيا وتتجه شرقا

تسببت عاصفة قوية بالمحيط الهادئ في انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من السكان عبر مناطق ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهى تهدد كذلك بسقوط كثيف للثلوج والأمطار الغزيرة بالقرب من الساحل قبل أن تتحرك شرقا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأحد، أن العاصفة القوية يمكن أن تؤدى إلى هبوب أعاصير في جنوب الولايات المتحدة وإلى تساقط الثلوج في شرق البلاد خلال الساعات المقبلة.