المكسيك تسجل زلزالا بقوة 6 ريختر بالقرب من مدينة تيكبان

قال هيئة البحوث الزلزالية في المكسيك على تويتر إنه تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر للزلازل .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة قولها إن الزلزال وقع على بعد حوالي 13 ميلا جنوب مدينة تيكبان عند الساعة 31ر8 صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت هناك أكثر من 11800 هزة أرضية من توابع زلزال بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر بولاية ميتشواكان في 19 سبتمبر الماضي، كانت أقواها بقوة 9ر6 درجة على مقياس ريختر.