هزة أرضية جديدة بقوة 4 درجات تضرب وسط تركيا

سجلت السلطات التركية، اليوم السبت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ضربت وسط البلاد.وبالأمس الجمعة، أفادت بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر بوسط تركيا.ويبدو أن الأرض تتهيأ لحدث جلل، حيث تشهد حالة من الهزات الأرضية المتتالية، بعد حادث الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية والتركية يوم 6 فبراير الجاري، وأسفر عن مصرع نحو 40 ألف شخص في البلدين، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.وقالت إدارة الكوارث التركية، إن الطاقة المنبعثة من الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.7 درجة تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

وكشفت إدارة الكوارث التركية السبت الماضي عن تسجيل 1891 هزة ارتدادية منذ زلزال الإثنين المدمر.وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 متر بفعل زلزال كهرمان مرعش.وقال مدير الحد من مخاطر الزلازل في "آفاد"، أورهان تتار، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، في أنقرة: "اهتزت قشرة الأرض بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين.. يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وتابع إن الزلزال المزدوج، ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم، مشددا على أن بلده تواجه وضعا غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858.