زلزال جديد يضرب مدينة تركية بقوة 4.9 درجة

سجلت مدينة قيصري وسط تركيا هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز، في خبر عاجل.

وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا إلى 44373 قتيلا ونحو 63000 جريح.