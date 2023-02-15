41 هزة أرضية ارتدائية تضرب سوريا في 24 ساعة

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الأربعاء، تسجيل وتحليل 41 هزة أرضية ارتدادية، غالبيتها بقوة 2 و3 درجات على مقياس ريختر، خلال الـ24 الساعة الماضية. وقال المركز، في بيان له: "تم تسجيل وتحليل 41 هزة أرضية، خلال الـ 24 الساعة الماضية، أغلبها بقوة تتراوح بين 2 و3 درجات. في حين تم تسجيل هزتين بقوة 4 و4.3 درجة فقط". وأضاف: "تتم المتابعة الدائمة لرصد وتحليل الأحداث، وإجراء الدراسات اللازمة. نؤكد أن جميع هذه الهزات خفيفة ارتدادية، ليس لها تأثير محتمل، ولا شيء يدعو إلى القلق".وأشار إلى تشكيل فريق عمل ميداني للكشف والإطلاع على الآثار الناجمة عن الزلازل على المباني والمنشآت، في حلب واللاذقية، للمساعدة قدر الإمكان، في إعداد ما يلزم من تقارير ودراسات لذلك.