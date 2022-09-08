زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب شمالي آيسلندا

ضرب زلزال قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، جزيرة غريمسي الواقعة شمال آيسلندا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا، أن الزلزال وقع على بعد حوالي 11 كيلومترا من جزيرة غريمسي، وعلى عمق 10 كيلومترات.