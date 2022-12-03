زلزال بقوة 57 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية
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زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

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العرب اليوم - زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

زلزال
جاكرتا - العرب اليوم

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية

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زلزال بقوة 57 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية زلزال بقوة 57 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية



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