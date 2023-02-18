هزة أرضية بقوة 3.3 على مقياس ريختر تضرب الأراضي الفلسطينية

ضربت هزة أرضية قوتها 3.3 على مقياس ريختر، اليوم السبت، الأراضي الفلسطينية دون وقوع إصابات.

وقال فلسطينيون إنهم شعروا بهزة أرضية وصفت بالخفيفة في نابلس ومحيطها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ووفقًا لمراكز مختصة، فإن الهزة التي ضربت فلسطين كانت بدرجة 3.3 على مقياس ريختر، وكان مركزها قرية جوريش جنوب شرق نابلس.

ويبدو أن الأرض تتهيأ لحدث جلل، حيث تشهد حالة من الهزات الأرضية المتتالية، بعد حادث الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية والتركية يوم 6 فبراير الجاري، وأسفر عن مصرع نحو 40 ألف شخص في البلدين، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.