الفيضانات تحاصر آلاف الأسر فى فلوريدا وإعصار إيان يتجه نحو ساوث كارولينا

حاصرت مياه الفيضانات آلاف الأسر فى ولاية فلوريدا الأمريكية بعد أن تعرضت يوم أمس لإعصار "إيان" الذى خلف أضرارًا واسعة النطاق ودمر مبانى وأغرق شوارع.