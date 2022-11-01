زلزال بشدة 4.8 درجة يضرب شمال غربي العاصمة الباكستانية إسلام أباد

أعلن المركز الوطني الباكستاني لعلوم الزلازل اليوم الثلاثاء، أن المنطقة الواقعة شمال غربي العاصمة الباكستانية إسلام أباد، تعرضت لزلزال بلغت شدته 4.8 درجة بمقياس ريختر. وذكر مركز علوم الزلازل الباكستاني في بيان أنه تم رصد هذا الزلزال على عمق 120 كيلومترا عند خط عرض 36.17 درجة شمالا، وعند خط طول 71.68 درجة شرقا. ولكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذا الزلزال .