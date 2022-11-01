مقتل 110 أشخاص جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين اليوم الثلاثاء إن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن عاصفة استوائية في البلاد قتلت 110 أشخاص كما تضرر منها أكثر من 4ر2 مليون شخص.

وأضافت الوكالة أن 33 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بينما أصيب أكثر من 100 آخرين.