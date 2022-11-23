زلزال شدته 43 درجة يضرب عدة مناطق في أفغانستان
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زلزال شدته 4.3 درجة يضرب عدة مناطق في أفغانستان

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العرب اليوم - زلزال شدته 4.3 درجة يضرب عدة مناطق في أفغانستان

مقياس ريختر
أديس أبابا ـ العرب اليوم

أعلن المركز القومي الأفغاني لعلوم الزلازل تعرض البلاد، اليوم الأربعاء، لزلزال شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر.

 

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زلزال شدته 43 درجة يضرب عدة مناطق في أفغانستان زلزال شدته 43 درجة يضرب عدة مناطق في أفغانستان



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