زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب الفلبين

أفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل بأن زلزالاً، بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم مقاطعة دافاو أوكسيدنتال جنوبي الفلبين.

وأبان أن مركز الهزة وقع على بعد 264 كم جنوب شرقي محافظة سارانجاني الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 32 كم. فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.