محافظة كربلاء العراقية تسجل 207 حالات اختناق والنجف 150 بسبب عاصفة ترابية

قالت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية إنه تم تسجيل 207 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي، إن 5 مستشفيات في المحافظة استقبلت الحالات التي تعرضت للاختناق نتيجة العاصفة.كما سجلت دائرة صحة النجف 150 حالة احتناق إثر عاصفة ترابية، استقبلتها مستشفيات المحافظة.